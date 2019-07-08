Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске в присутствии Трампа, Макрона и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Минске. При этом он отметил, что во встрече также должны принять участие президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель.

Тема, которую хотят обсудить киевские власти, заявлена как «Чей Крым и кого нет в Донбассе», пишет «РИА Новости».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что в Москве рассмотрят предложение. По его словам, необходимо понять, есть ли у такого диалога перспективы.

Ранее сообщалось, что команда Зеленского готовит встречу с Владимиром Путиным. Основной темой разговора станет принадлежность Украине Крыма и Донбасса.