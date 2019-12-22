МЧС: пожар на уфимском заводе локализован на площади 2 000 кв. м
В главке МЧС по Башкирии сообщили о локализации пожара на АО «Опытный завод Нефтехим». Огонь охватил 2 000 кв. м.
Сообщение о возгорании поступило в 06.55 по местному времени. Пожар произошел в производственном корпусе размерами 40х40 м. В настоящий момент производится тушение разлившейся легковоспламеняющейся жидкости, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.
К спасательным работам привлечены 135 человек.
Погибших и пострадавших нет. Над выяснением причин возгорания работают эксперт пожарной лаборатории и дознаватель.
Напомним, что пожару был присвоен повышенный уровень сложности, а на место происшествия выдвинулся пожарный поезд.Происшествия Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым