МЧС: пожар на уфимском заводе локализован на площади 2 000 кв. м

В главке МЧС по Башкирии сообщили о локализации пожара на АО «Опытный завод Нефтехим». Огонь охватил 2 000 кв. м.

Сообщение о возгорании поступило в 06.55 по местному времени. Пожар произошел в производственном корпусе размерами 40х40 м. В настоящий момент производится тушение разлившейся легковоспламеняющейся жидкости, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.

К спасательным работам привлечены 135 человек.

Погибших и пострадавших нет. Над выяснением причин возгорания работают эксперт пожарной лаборатории и дознаватель.

Напомним, что пожару был присвоен повышенный уровень сложности, а на место происшествия выдвинулся пожарный поезд.