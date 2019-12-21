«Салават Юлаев» проиграл восемь из 10 последних матчей
«Салават Юлаев» в гостях проиграл «Авангарду» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Хозяева вышли вперед в середине первого периода благодаря голу Мартынова. На 30-й минуте встречи «Салават» усилиями Хартикайнена сравнял счет. Однако победа осталась за «Авангардом», в третьем периоде точным оказался бросок Войнова.
Таким образом, подопечные Цулыгина проиграли в третьем матче подряд, а также в восьмой раз в последних десяти играх. Следующий матч уфимцы проведут в швейцарском Давосе против казанского «Ак Барса».
После этого поражения «Салават Юлаев» опустился на 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав 45 очков в 41 матче.
«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы:
1:0 — 12 Мартынов (Войнов, Кошелев)
1:1 — 30 Хартикайнен (Умарк, Сошников)
2:1 — 49 Войнов (Широков, Андригетто)
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым