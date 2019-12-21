«Салават Юлаев» проиграл восемь из 10 последних матчей

«Салават Юлаев» в гостях проиграл «Авангарду» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хозяева вышли вперед в середине первого периода благодаря голу Мартынова. На 30-й минуте встречи «Салават» усилиями Хартикайнена сравнял счет. Однако победа осталась за «Авангардом», в третьем периоде точным оказался бросок Войнова.

Таким образом, подопечные Цулыгина проиграли в третьем матче подряд, а также в восьмой раз в последних десяти играх. Следующий матч уфимцы проведут в швейцарском Давосе против казанского «Ак Барса».

После этого поражения «Салават Юлаев» опустился на 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав 45 очков в 41 матче.

«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы:

1:0 — 12 Мартынов (Войнов, Кошелев)

1:1 — 30 Хартикайнен (Умарк, Сошников)

2:1 — 49 Войнов (Широков, Андригетто)