В Казани в 2020 году появятся более 2 тыс контейнеров для раздельного сбора отходов

В следующем году в Казани появятся более 2 тыс контейнеров для раздельного сбора отходов. Их установят еще в 351 дворе.

Региональный оператор Казани, управляющая компания «ПЖКХ» (входящая в группу компаний «РТ-Инвест»), в 2019 году оборудовала муниципалитеты города 500 контейнерами для сбора отходов.

В этом году 15 новых контейнерных площадок появились на улицах Чуйкова, Лаврентьева, Гаврилова. До конца года в Казани также появятся 70 новых пунктов приема отходов, передает пресс-служба Минстроя РТ.