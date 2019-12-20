На месте свалки в селе Прости в Татарстане появится лесопарк
Рекультивация свалки резинотехнических изделий в Нижнекамском районе начнется в 2020 году. На нее потратят 717 млн рублей.
Свалка в селе Прости включена в федеральный проект «Чистая страна». Программа реализуется в рамках нацпроекта «Экология».
По словам министра экологии РТ Александра Шадрикова, на сегодняшний день свалка занимает 35 га, еще на 72 га расположена охранная зона.
«После рекультивации территория свалки сократится до 5 га. То есть в оборот будет включено более 100 га. Исполком Нижнекамского района планирует сделать из этой территории лесопарковую зону», — передает РБК слова министра.
Он также уточнил, что полная рекультивация свалки должна завершиться в течение двух лет. Также Шадриков добавил, что в федеральный проект «Чистая страна» может быть включена свалка в Самосырово.
Ранее сообщалось, что суд Бугульмы обязал город ликвидировать свалку возле аэропорта.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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