На месте свалки в селе Прости в Татарстане появится лесопарк

Рекультивация свалки резинотехнических изделий в Нижнекамском районе начнется в 2020 году. На нее потратят 717 млн рублей.

Свалка в селе Прости включена в федеральный проект «Чистая страна». Программа реализуется в рамках нацпроекта «Экология».



По словам министра экологии РТ Александра Шадрикова, на сегодняшний день свалка занимает 35 га, еще на 72 га расположена охранная зона.

«После рекультивации территория свалки сократится до 5 га. То есть в оборот будет включено более 100 га. Исполком Нижнекамского района планирует сделать из этой территории лесопарковую зону», — передает РБК слова министра.

Он также уточнил, что полная рекультивация свалки должна завершиться в течение двух лет. Также Шадриков добавил, что в федеральный проект «Чистая страна» может быть включена свалка в Самосырово.



Ранее сообщалось, что суд Бугульмы обязал город ликвидировать свалку возле аэропорта.