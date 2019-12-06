Суд Бугульмы обязал город ликвидировать свалку возле аэропорта

Городской суд Бугульмы обязал муниципальные власти прекратить деятельность мусорного полигона, расположенного недалеко от аэропорта. На свалке собираются стаи птиц, что может быть опасно для взлетающих и садящихся самолетов.

«Вектор перемещений пернатых к месту кормежки на полигоне ТБО пролегает через территорию аэропорта, что создает угрозу попадания птиц в двигатели взлетающих и производящих посадку в аэропорту воздушных судов», — говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

Надзорное ведомство потребовало закрыть свалку и рекультивировать участок. Суд поддержал это требование.

Напомним, что аэропорт Бугульмы приобрела «Татнефть». Сейчас он является базой для татарстанской авиакомпании «ЮВТ Аэро».