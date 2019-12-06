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Суд Бугульмы обязал город ликвидировать свалку возле аэропорта

14:33, 06.12.2019
Суд Бугульмы обязал город ликвидировать свалку возле аэропорта
Фото: tatarstan.ru

Городской суд Бугульмы обязал муниципальные власти прекратить деятельность мусорного полигона, расположенного недалеко от аэропорта. На свалке собираются стаи птиц, что может быть опасно для взлетающих и садящихся самолетов.

«Вектор перемещений пернатых к месту кормежки на полигоне ТБО пролегает через территорию аэропорта, что создает угрозу попадания птиц в двигатели взлетающих и производящих посадку в аэропорту воздушных судов», — говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

Надзорное ведомство потребовало закрыть свалку и рекультивировать участок. Суд поддержал это требование.

Напомним, что аэропорт Бугульмы приобрела «Татнефть». Сейчас он является базой для татарстанской авиакомпании «ЮВТ Аэро».

БизнесТранспортОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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