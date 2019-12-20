В России утвердили правила проектирования экомостов для животных через автодороги

Минстрой России утвердил свод правил проектирования так называемых экологических мостов (экодуков) для животных через автомобильные дороги.

Биопереходы должны соединить отрезанные дорогами природные территории и позволить животным безопасно перемещаться, а также оградить водителей от внезапных встреч с дикими зверями.

«При разработке свода правил проектирования биопереходов были проанализированы обширные мировые практики по созданию биопереходов через автомагистрали», — сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.

В своде правил также предусмотрена спецификация озеленения и ограждений с учетом природных особенностей застраиваемой территории и проживающей на ней фауны.