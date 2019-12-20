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В России утвердили правила проектирования экомостов для животных через автодороги

17:58, 20.12.2019
В России утвердили правила проектирования экомостов для животных через автодороги
Фото: pxhere.com

Минстрой России утвердил свод правил проектирования так называемых экологических мостов (экодуков) для животных через автомобильные дороги.

Биопереходы должны соединить отрезанные дорогами природные территории и позволить животным безопасно перемещаться, а также оградить водителей от внезапных встреч с дикими зверями.

«При разработке свода правил проектирования биопереходов были проанализированы обширные мировые практики по созданию биопереходов через автомагистрали», — сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.

В своде правил также предусмотрена спецификация озеленения и ограждений с учетом природных особенностей застраиваемой территории и проживающей на ней фауны.

ОбществоИнфраструктура
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