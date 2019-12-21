Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода и до -9 градусов

В субботу, 21 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Температура днем составит от -4°С до -9°С. В Казани днем ожидается от -4°С до -6°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -6°С до -8°С.

