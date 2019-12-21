Новости общества

07:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода и до -9 градусов

06:20, 21.12.2019
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода и до -9 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 21 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Температура днем составит от -4°С до -9°С. В Казани днем ожидается от -4°С до -6°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -6°С до -8°С.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров