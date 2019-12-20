Четыре страны нарушали антидопинговые правила чаще России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчет за 2017 год.

За указанный период обнаружено 1804 случаев нарушения антидопинговых правил по всему миру. Это больше, чем в 2016 году, когда этот показатель составил 1595, и в 2015-м — 1929.

По количеству нарушений Россия заняла лишь пятое место. Больше всего нарушений зафиксировано у спортсменов из Италии (171). Далее расположились Франция (128), США (103) и Бразилия (84).

Отмечается, что чаще всего российские спортсмены нарушали антидопинговые правила в легкой атлетике (21), велоспорте (7) и тяжелой атлетике (6).