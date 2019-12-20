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Четыре страны нарушали антидопинговые правила чаще России

15:43, 20.12.2019
Четыре страны нарушали антидопинговые правила чаще России
Фото: realnoevremya.ru

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчет за 2017 год.

За указанный период обнаружено 1804 случаев нарушения антидопинговых правил по всему миру. Это больше, чем в 2016 году, когда этот показатель составил 1595, и в 2015-м — 1929.

По количеству нарушений Россия заняла лишь пятое место. Больше всего нарушений зафиксировано у спортсменов из Италии (171). Далее расположились Франция (128), США (103) и Бразилия (84).

Отмечается, что чаще всего российские спортсмены нарушали антидопинговые правила в легкой атлетике (21), велоспорте (7) и тяжелой атлетике (6).

СпортОбщество
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