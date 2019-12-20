В Казани бизнеследи похитила 5,5 млн у Фонда соцстраха по липовым справкам о доходах декретниц

Фото: "Реальное время"

В Казани завершено расследование по делу обвиняемой в мошенническом хищении социальных выплат Фонда соцстраха на 5,5 млн рублей.

Расследованием дела занимались сотрудники ГСУ МВД Татарстана. Оно было возбуждено по результатам проверки экономической полиции.

По версии следствия, 37-летняя обвиняемая в 2013—2018 годах, возглавляя свою фирму и работая бухгалтером еще в четырех компаниях, смогла поставить на поток фиктивное трудоустройство беременных с выдачей им справок о несуществующих доходах, на основании которых им в последующем начислялись ежемесячные выплаты по уходу за ребенком и единовременно выплачивалось после родов от 150 до 250 тысяч в зависимости от нарисованной зарплаты. Однако деньги эти уходили на зарплатные карты, находившиеся в распоряжении самой обвиняемой.

Таким образом, по данным полиции, незаконно были получены выплаты за 20 декретниц на общую сумму 5,5 млн рублей. В эту сумму попали выплаты и самой предпринимательницы, которая не будучи беременной оформила их по поддельному листу нетрудоспособности.

После возбуждения уголовного дела вину женщина полностью признала и возместила ущерб на 910 тысяч рублей, уточнили «Реальному времени» в МВД.

Ранее в Татарстане за аферу с инвалидными колясками арестовали двух уволенных чиновников Фонда соцстраха, а ущерб по делу преступного сообщества «декретниц» достиг 70 млн рублей.