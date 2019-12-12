В Казани арестован второй экс-чиновник Фонда соцстраха

Фото: "Реальное время"

До 10 февраля 2020 года в СИЗО отправлен экс-начальник отдела по обеспечению техническими средствами реабилитации татарстанского отделения Фонда соцстраха Марат Сагиров. Такое решение только что принял Советский суд Казани, передает с заседания журналист «Реального времени».



Наручники с Сагирова сняли еще до рассмотрения ходатайства судом — поскольку срок его задержания на 48 часов истек. А после решения суда надели вновь.

На процессе следователь второго отдела Следкома Алмаз Хайруллин настаивал на заключении Сагирова под стражу. Он сообщил — ему предъявлено обвинение в причастности к афере на 13,7 млн рублей с выплатой компенсаций за инвалидные коляски.

Вину в преступлении уволившийся из ФСС не признает. На заседании суда просил избрать ему домашний арест либо залог, не разлучать его с семьей и двумя маленькими детьми.

Два адвоката обвиняемого настаивали — доказательств его причастности у следствия мало.

Представитель прокуратуры РТ ходатайство об аресте поддержал.

Накануне по данному делу арестовали бывшего замглавы татарстанского отделения ФСС.