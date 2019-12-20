Голикова предложила пересмотреть порядок отправки российских детей на лечение за рубеж

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Вице-премьер Татьяна Голикова предложила увеличить объемы финансирования лечения российских детей за рубежом. Она заявила, что у Минздрава есть деньги на отправление детей за границу, но их может не хватать.

Голикова подчеркнула, что намерений запрещать благотворительные сборы нет.

«Есть еще один элемент — когда родители хотят получить лечение за рубежом. Я знаю, что у Минздрава есть деньги на отправление за рубеж детей и взрослых. Есть специальная комиссия, которая работает. Может быть, этих финансовых ресурсов недостаточно. Можно об этом подумать», — цитирует Голикову ТАСС.