Ак Барс Банк предлагает ставку по эквайрингу 1,89%

До конца февраля 2020 года Ак Барс Банк проводит акцию — новые клиенты могут подключить торговый эквайринг по ставке 1,89% и получить POS-терминал от банка.



Чтобы воспользоваться предложением, предприятиям необходимо заключить договор на обслуживание расчетного счета в Ак Барс Банке и подключить сервис «Наличные с покупкой». Банк будет ежемесячно выплачивать вознаграждение торговым точкам, которые станут платежным агентом по этому сервису.

Действующие клиенты банка могут снизить комиссии по эквайрингу на 0,1%, если подключат сервис «Наличные с покупкой».

«Наличные с покупкой» — сервис, который позволяет посетителям магазина снимать наличные с банковских карт при оплате покупки. За одну операцию можно снять до 5 000 рублей. К сервису уже подключены 22 торговые точки Татарстана.

Сервис становится конкурентным преимуществом для торговых точек. Он повышает лояльность существующих клиентов и привлекает новых. Количество покупок также растет, так как большинство посетителей специально совершают небольшие покупки, чтобы снять наличные. Также сервис снижает стоимость инкассации для торговых точек.

Оставить заявку на торговый эквайринг с подключением сервиса «Наличные с покупкой» можно на сайте банка.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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