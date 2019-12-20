В Мордовии погиб глава республиканской федерации футбола

Президент Федерации футбола Мордовии Александр Яшков погиб в аварии на подъезде к Саранску. Он возвращался на автомобиле из Москвы, где принимал участие в конференции Российского футбольного союза.

«Александр Викторович посвятил свою жизнь футболу и его развитию в республике, в разные годы возглавлял Федерацию футбола Мордовии и Межрегиональный центр подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия», — сообщает пресс-служба республиканского Минспорта.

Как передает «Интерфакс», ДТП произошло накануне вечером на 67-м км трассы подъезда к Саранску от М-5 «Урал». Яшков ехал на Kia Stinger и врезался в прицеп стоявшей на обочине фуры.