Минниханов об особой ответственности МЧС: «Человек, который не получил помощь — он ругает власть. Меня, Путина — кого угодно»

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал об особой ответственности МЧС. Спасатели должны реагировать максимально быстро на любые чрезвычайные ситуации.

«Человек, который не получил помощь — он ругает власть. Меня, Путина — кого угодно. И наша задача быстро реагировать. Бывают проблемы из разряда: плохая дорога, в садик не приняли. Но у вас счет времени на реагирование идет на минуты, на вас особая ответственность», — передает слова Минниханова корреспондент «Реального времени».

Ранее президент Татарстана пообещал главе Министерства ГО и ЧС повысить зарплаты республиканским пожарным до уровня федеральной противопожарной службы.