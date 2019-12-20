Минниханов пообещал повысить зарплату пожарным Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов пообещал министру ГО и ЧС РТ и начальнику республиканского главка МЧС России Рафису Хабибуллину поднять зарплаты пожарным.

Хабибуллин на коллегии МЧС РТ обратился к президенту Татарстана с просьбой повысить зарплаты республиканским пожарным. Он рассказал, что в 2020 году сотрудникам федеральной противопожарной службы зарплаты поднимут до 32 тысяч рублей.

«При этом, с учетом планируемого повышения на 3,8%, средний заработок республиканских пожарных составит 24 тысячи. Учитывая равнозначность стоящих перед пожарными задач, прошу дать поручение правительству республики о проработке вопроса увеличения их средней зарплаты до 30—32 тысяч рублей», — сказал Хабибуллин.

Минниханов пообещал исполнить просьбу: «Если будет повышение у федеральных коллег, то нам надо тоже повысить. Надо было, конечно, до принятия бюджета, но ваши пожелания мы в работу возьмем. Не сразу, но исполним», — сказал президент Татарстана.