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Минниханов пообещал повысить зарплату пожарным Татарстана

11:19, 20.12.2019
Минниханов пообещал повысить зарплату пожарным Татарстана
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов пообещал министру ГО и ЧС РТ и начальнику республиканского главка МЧС России Рафису Хабибуллину поднять зарплаты пожарным.

Хабибуллин на коллегии МЧС РТ обратился к президенту Татарстана с просьбой повысить зарплаты республиканским пожарным. Он рассказал, что в 2020 году сотрудникам федеральной противопожарной службы зарплаты поднимут до 32 тысяч рублей.

«При этом, с учетом планируемого повышения на 3,8%, средний заработок республиканских пожарных составит 24 тысячи. Учитывая равнозначность стоящих перед пожарными задач, прошу дать поручение правительству республики о проработке вопроса увеличения их средней зарплаты до 30—32 тысяч рублей», — сказал Хабибуллин.

Минниханов пообещал исполнить просьбу: «Если будет повышение у федеральных коллег, то нам надо тоже повысить. Надо было, конечно, до принятия бюджета, но ваши пожелания мы в работу возьмем. Не сразу, но исполним», — сказал президент Татарстана.

ОбществоВласть Татарстан
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