В Карелии двое москвичей сбросили Gelandewagen с вертолета и сняли это на видео

Фото: соцсети

В Карелии двое жителей Москвы арендовали вертолет, чтобы сбросить автомобиль Gelandewagen высоты птичьего полета. Все это они засняли на видео, выложив его в интернет.

Сообщается, что мужчины арендовали в аэропорту Петрозаводска вертолет. Автомобиль закрепили на внешнюю подвеску и сбросили его высоты 300 метров. Предположительно, сделано это из-за проигранного спора, передает «Российская газета».

Все, что осталось от автомобиля, увезли на металлолом.