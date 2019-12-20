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В Карелии двое москвичей сбросили Gelandewagen с вертолета и сняли это на видео

09:55, 20.12.2019
В Карелии двое москвичей сбросили Gelandewagen с вертолета и сняли это на видео
Фото: соцсети

В Карелии двое жителей Москвы арендовали вертолет, чтобы сбросить автомобиль Gelandewagen высоты птичьего полета. Все это они засняли на видео, выложив его в интернет.

Сообщается, что мужчины арендовали в аэропорту Петрозаводска вертолет. Автомобиль закрепили на внешнюю подвеску и сбросили его высоты 300 метров. Предположительно, сделано это из-за проигранного спора, передает «Российская газета».

Все, что осталось от автомобиля, увезли на металлолом.

Общество Татарстан
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