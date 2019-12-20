Мусоросжигательный завод начнут строить в Татарстане в первой половине 2020 года
Завод по по термическому обезвреживанию отходов под Казанью начнут строить в первой половине 2020 года. Об этом на пресс-конференции заявил исполнительный директор ООО «АГК-2» Рамиль Нигматуллин.
По его словам, проект прошел предусмотренные законом экспертизы и получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Сейчас идет выбор подрядной организации на конкурсной основе, передает «Татар-информ».
Инвестиции в проект составят около 25 млрд рублей. Завод создаст 98 новых рабочих мест.
Ранее эколог инвестора заявила, что технологии завода исключают образование диоксинов.Общество Татарстан
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