Новости общества

09:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мусоросжигательный завод начнут строить в Татарстане в первой половине 2020 года

09:33, 20.12.2019
Мусоросжигательный завод начнут строить в Татарстане в первой половине 2020 года
Фото: realnoevremya.ru

Завод по по термическому обезвреживанию отходов под Казанью начнут строить в первой половине 2020 года. Об этом на пресс-конференции заявил исполнительный директор ООО «АГК-2» Рамиль Нигматуллин.

По его словам, проект прошел предусмотренные законом экспертизы и получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Сейчас идет выбор подрядной организации на конкурсной основе, передает «Татар-информ».

Инвестиции в проект составят около 25 млрд рублей. Завод создаст 98 новых рабочих мест.

Ранее эколог инвестора заявила, что технологии завода исключают образование диоксинов.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров