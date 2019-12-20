Мусоросжигательный завод начнут строить в Татарстане в первой половине 2020 года

Завод по по термическому обезвреживанию отходов под Казанью начнут строить в первой половине 2020 года. Об этом на пресс-конференции заявил исполнительный директор ООО «АГК-2» Рамиль Нигматуллин.

По его словам, проект прошел предусмотренные законом экспертизы и получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Сейчас идет выбор подрядной организации на конкурсной основе, передает «Татар-информ».

Инвестиции в проект составят около 25 млрд рублей. Завод создаст 98 новых рабочих мест.

Ранее эколог инвестора заявила, что технологии завода исключают образование диоксинов.