Челнинцы могут сняться в массовке сериала Бондарчука о команде «КАМАЗ-мастер»

Продюсерский центр Федора Бондарчука объявил о поиске массовки в Набережных Челнах, где пройдут съемки о легендарной автогоночной команде «КАМАЗ-мастер». Кандидатов просят оставлять заявки в комментариях под записью.

Съемки пройдут с 26 января по 18 февраля 2020 года. Желающие участвовать в съемках должны откликнуться в комментариях под записью. После этого создатели фильма изучат ваш профиль, и если ваши типаж согласует режиссер, вас пригласят на съемки.

Важное требование к кандидатам — абсолютная мобильность. Создатели сериала могут уведомить о съемках за день. Съемочный процесс может занять до 12 часов, поэтому важно обладать большим количеством свободного времени.

Ранее кастинг в проект Федора Бондарчука с рабочим названием «КАМАЗ-мастер» прошли актеры театра имени Качалова.