В Казани торговые площадки захватывают нелегальные продавцы елок

Фото: Роман Хасаев

В Казани реальные торговые площадки захватывают нелегальные продавцы елок, а законная торговля новогодними красавицами перемещается в виртуальное пространство. Легальным продавцам просто не дают торговать, как в 90-х. В итоге они уходят в интернет.

В этом году исполком Казани выставил на аукцион 18 точек на размещение елочных базаров. По результатам аукциона заключено всего пять договоров. Причиной, по которой нашлось так мало желающих арендовать места для елочных базаров, по словам предпринимателей, оказалось то, что нелегалы просто не дают торговать в установленных местах: портят товар и пытаются запугать.

Поэтому торговля елками переходит из реальной в виртуальную. Купить живое деревце можно через интернет, заказав доставку или оформив самовывоз. Подробнее читайте в материале «Реального времени».