Казанцев приглашают на «Парад колокольчиков»

Фото: Денис Гордийко

Жителей Казани и гостей города приглашают принять участие в «Параде колокольчиков», который пройдет 21 декабря на улице Баумана. В этот день под звуки тысяч колокольчиков на главной пешеходной улице заработает новогодняя иллюминация.

Шествие начнется у кинотеатра «Родина» и завершится около часов на площади Тукая, где установлена главная световая арка-панно. Сбор участников запланирован на 15.00. Казанцам советуют захватить с собой колокольчик, бубенец, бубен или маракас. Тем, у кого не окажется звукового инвентаря, раздадут маленькие колокольчики на месте.

Также во время парада пройдет конкурс на самый оригинальный музыкальный инструмент и костюм, сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

Ранее «Реальное время» опубликовало программу праздничных мероприятий.