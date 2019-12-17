Российский фильм вошел в шорт-лист премии «Оскар»

Фильм Кантемира Балагова «Дылда» включили в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» (ранее — «Лучший фильм на иностранном языке»).

В перечень также вошли следующие фильмы «Раскрашенная птица» (Чехия), «Правда и справедливость» (Эстония), «Отверженные» (Франция), «Оставшиеся» (Венгрия), «Страна меда» (Северная Македония), «Тело Христово» (Польша), «Атлантика» (Сенегал), «Паразиты» (Южная Корея), «Боль и слава» (Испания), говорится в сообщении Американской академии кинематографических искусств и наук.

Окончательно номинанты на «Оскар» станут известны 13 января 2020 года.

Ранее «Дылда» победила на XXV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF) среди полнометражных лент.

Фильм «Дылда» рассказывает о судьбах женщин в послевоенном Ленинграде. Сюжет отчасти основывается на книге «У войны не женское лицо» белорусской писательницы и лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич. Это вторая полнометражная картина режиссера.