В Казани пройдет новогодняя благотворительная ярмарка школьных бизнес-компаний

В Казани в ТРК «Южном» 20 декабря пройдет традиционная новогодняя благотворительная ярмарка школьных бизнес-компаний Татарстана.

На ней будут представлены новогодние сувениры, подарки и украшения, и фиксированную часть выручки этого дня передадут в Благотворительный фонд «Ак Барс созидание» для помощи в оплате лечения и реабилитации детей.

В ярмарке 2019 года примут участие 26 команд школьников из Казани, Мензелинска, Нижнекамска, Набережных Челнов, Болгар и Алексеевского района, передает пресс-служба Минэкономики РТ.



Ранее сообщалось, что в Татарстане школьников будут обучать кооперативной экономике. Проект будет реализован в рамках запуска Ресурсного центра развития кооперации в Казани, который открылся 15 ноября.

