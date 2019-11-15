Татарстанских школьников будут обучать кооперативной экономике

В Татарстане школьников будут обучать кооперативной экономике. Проект будет реализован в рамках запуска Ресурсного центра развития кооперации в Казани, который открылся сегодня, 15 ноября.

Пилот проекта по созданию профильных кооперативных классов в школах предполагается запустить в Алексеевском и Алькеевском районах Татарстана.

Перед школьниками, живущими в селах, откроются возможности по созданию кооперативов, которые будут специализироваться на выращивании сельскохозяйственной продукции на школьных земельных наделах, сборе дикорастущих растений, ягод и грибов и другого природного сырья.

Школьники-кооператоры смогут как сдавать сырье заказчикам, так и осуществлять самостоятельно весь цикл от сбора до реализации своей продукции на ярмарках, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.