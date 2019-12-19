Цулыгин о поражении от «Ак Барса»: «Разочаровали те, о ком нельзя говорить»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2).

— Была интересная и напряженная игра, поздравляю «Ак Барс» с победой. Я горд своей командой, к сожалению, нам где-то не повезло. Уверен, что если продолжать играть в таком ключе каждый матч, то результат обязательно придет. Единственное, что не понравилось и разочаровало — это те люди, про которых нельзя говорить вслух. Это неправильно и некрасиво так себя вести.

— А кто конкретно вас разочаровал можете сказать?

— Я же сказал. Про них нельзя говорить вслух.

— Почему?

— Потому что.

— Много молодых игроков в составе. Вы довольны их игрой?

— Все, кто выходил на лед — понравились, особенно молодежь, — сказал Цулыгин.