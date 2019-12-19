Виктор Тихонов: «Сколько там всего игр с «Салаватом»? Мы не успокоимся и будем играть на победу»

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов подвел итоги матча против «Салавата Юлаева» (2:1).

— Это был очень важный для нас матч, дерби. Видно, что битва, игра была похожа на плей-офф. Сколько силовых, сколько борьбы — всегда приятно выиграть в таком матче.

— Насколько сложно было сыграть после долгого перерыва и сразу против «Салавата»?

— Я думаю, что нам пошла на пользу эта пауза. Немного отдохнули, набрали сил. Вон Олег Ли как загорел. Нам просто нужно было пару смен, войти в игру и привыкнуть ко льду.

— Как прокомментируете драку?

— О, прямо очень хорошая была. Даже напомнило НХЛ, ребята махались до конца и даже когда казалось, что все закончилось они встали на второй раунд. Молодцы. Видно команда зарядилась, почувствовали энергию. Поэтому большое им спасибо.

— Третье дерби в сезоне и в каждом из них что-то такое происходит. Что ждать на четвертую игру?

— Сколько там всего игр с ними? Шесть? Ну вот еще три встречи, думаю, что команда вряд ли успокоится и все будут играть на победу, — приводит слова Тихонова корреспондент «Реального времени».