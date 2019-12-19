Россия может ограничить поставки морепродуктов и рыбы из Китая
Россельхознадзор предупредил Китай о возможных временных ограничениях на поставки рыбы и морепродуктов в Россию из-за обнаруженных запрещенных и вредных веществ в продукции.
В частности, речь идет о наличии тяжелых металлов (мышьяк, ртуть и кадмий), а также окситетрациклина, сульфадиазина, нитрофуранов.
Отмечается, что количество выявленных нарушений на текущий период 2019 года в два раза превысило аналогичный показатель таковых за весь период 2018 года.
«В случае сохранения подобной тенденции Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки рыбы и морепродуктов из Китая», — говорится в сообщении ведомства.
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