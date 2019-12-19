«Агросила» планирует поставлять продукцию в Китай и Малайзию

Холдинг «Агросила» планирует в 2020 году начать поставлять свою продукцию в Китай и намеревается выйти на рынок Малайзии, сообщила генеральный директор АО «Агросила» Светлана Барсукова.

По ее словам, предприятие на сегодняшний день работает над возможностью выхода на китайский рынок для поставки туда продукции из мяса птицы и молока.

«Сейчас находимся в списке предприятий, чья продукция аккредитуется на китайский рынок через Министерство сельского хозяйства РФ. Надеемся, что в 2020 году мы сможем выйти на этот рынок и поставлять туда продукцию уже как производители», — рассказала глава холдинга.

Барсукова добавила, что «Агросила» также планирует выйти на рынок стран СНГ, например Туркменистана, где достаточно хороший спрос на готовую продукцию, передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Ранее сообщалось, что в агропромышленном парке «Казань» 20 декабря пройдет фестиваль натурального питания.

