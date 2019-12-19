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«Рубин» выложил гифку со Слуцким в кресле-качалке

16:34, 19.12.2019
«Рубин» выложил гифку со Слуцким в кресле-качалке
Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» опубликовал в «Твиттере» гиф-анимацию с тренером Леонидом Слуцким, сидящим в кресле-качалке.

Ранее сообщалось, что 48-летний специалист может стать следующим главным тренером казанского клуба.

Напомним, после 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. На днях руководство приняло решение расстаться с тренерским штабом Романа Шаронова.

СпортФутбол Татарстан
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