Путин ответил на вопрос о компаниях дочерей

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о компаниях Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой, которых СМИ называют дочерями российского лидера.

«Вы сейчас сказали про вопросы, связанные с бизнесом. Вы упомянули одну женщину, упомянули вторую… Вы же не все рассказали, наверное», — сказал Путин. Он призвал более подробно разбираться в документах, чтобы утверждать, что и кому принадлежит.

При этом президент посчитал необходимым подробно рассказать о целях компании «Иннопрактика». По его словам, компания создана из желания сочетать российские инновации и реальный сектор экономики.

Оказалось, что Путин знаком и с подробностями бизнеса Марии Воронцовой, которую называют его старшей дочерью. Эта компания работает над высокими технологиями в сфере медицины. Глава государства заявил, что уставный капитал компании приближается к нулю.