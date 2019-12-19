В Казани доходы Деда Мороза и Снегурочки выросли почти до 1 300 рублей за выезд

Исследование показало, что в Казани стоимость вызова Деда Мороза и Снегурочки выросла на 1% и достигла 1 260 рублей. В начале декабря поисковые запросы на Avito по ключевым словам «Дед Мороз и Снегурочка» выросли на 26,7%.

Согласно рейтингу сервиса, столица Татарстана вошла в десятку городов с наиболее дешевыми услугами новогодних персонажей.

Первая десятка выглядит следующим образом:

Тольятти 900 руб.

Ижевск 1 080 руб.

Ульяновск 1 130 руб.

Омск 1 200 руб.

Волгоград 1 230 руб.

Уфа 1 230 руб.

Барнаул 1 250 руб.

Казань 1 260 руб.

Челябинск 1 260 руб.

Пермь 1 290 руб.

В целом россияне интересуются подработкой Дедом Морозом и Снегурочкой почти на 5% чаще, чем в прошлом году.