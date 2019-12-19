Гарипов о Квартальнове: «У него все выкладываются из-за страха потерять место в составе»

Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов поделился впечатлением от работы в «Ак Барсе» с тренерами Зинэтулой Билялетдиновым и Дмитрием Квартальновым.

«Билялетдинов для меня — родной человек. Я очень ценю все то, что он сделал для меня. Авторитет у него огромный, и эта харизма чувствовалась каждый раз, когда он заходил в раздевалку. Сразу было понятно, что он требовал. Вот я никогда в жизни не вникал в тактику команды на собраниях, а Билялетдинов все так объяснял, что даже вратарь понимал, например, как «Ак Барс» будет выходить из обороны в атаку. Он все разжевывал и кидал в рот.

Вы же видели, как «Ак Барс» играл при Билялетдинове? Зинэтула Хайдярович забирал сильные качества других команд, сводил их на нет. В этом была сила его «Ак Барса». Мы могли в регулярке с командой сыграть в одном стиле, а в плей-офф перестроиться. У нас на каждую игру была другая тактика.

Квартальнов? У него много молодых ребят, большая скамейка в любом клубе. Ты ошибаешься — ты не играешь. Ты не лег под шайбу — ты не выходишь на следующий матч. Все выкладываются из-за страха потерять место в составе», — сказал Гарипов.