Новости общества

14:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин: поправку о двух президентских сроках подряд можно убрать из Конституции

13:44, 19.12.2019
Путин: поправку о двух президентских сроках подряд можно убрать из Конституции
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин считает возможным вносить изменения в Конституцию РФ. Например, можно убрать слово «подряд» из формулировки о двух сроках для главы государства.

Также он отметил, что можно переложить больше функций на российский парламент.

«Я знаю о дискуссиях, вижу, слышу. Понимаю логику тех, кто предлагает. Это связано с расширением прав парламента», — сказал Путин.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров