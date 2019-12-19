Путин: поправку о двух президентских сроках подряд можно убрать из Конституции

Президент России Владимир Путин считает возможным вносить изменения в Конституцию РФ. Например, можно убрать слово «подряд» из формулировки о двух сроках для главы государства.

Также он отметил, что можно переложить больше функций на российский парламент.

«Я знаю о дискуссиях, вижу, слышу. Понимаю логику тех, кто предлагает. Это связано с расширением прав парламента», — сказал Путин.