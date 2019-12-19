Выпуск «Красавы» о фанатах вернули на YouTube

Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит»

Выпуск шоу «Красава», посвященный проблемам футбольных фанатов в России, их взаимоотношениям с властью и полицией, был возвращен на YouTube. Об этом в своем «Инстаграм» сообщил автор канала Евгений Савин.

«Запрещенный видос вернули на канал. Причиной бана послужил фрагмент, где ОМОН ###### (бьет) людей на стадионе (мы затерли этот момент). Я думаю, инициатор жалобы понятен.

Даже если вы уже смотрели видео, пересмотрите еще раз и отправьте своим друзьям, если вы хотите и дальше видеть честные ролики про наш футбол! Чем больше людей это увидят, тем больше шансов у нас вместе что-то менять», — написал Савин.