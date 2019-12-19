Следком просит ограничить срок уголовных чтений лидера «справороссов» Бильгильдеевой

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Приволжский райсуд Казани приступил к рассмотрению ходатайства Следкома об ограничении до 1 февраля 2020 года срока ознакомления с уголовным делом депутата Казгордумы и лидера партии «Справедливой России» Рушании Бильгильдеевой.



По мнению следствия, она затягивает эту процедуру, начавшуюся еще 1 октября. «Один том по три дня читают», — сообщила на заседании следователь 4-го отдела по особо важным делам Следкома РТ Евгения Романова.

Защита считает: чтение идет в соответствии с графиком. «Срок до 1 февраля нереален, чтобы подготовить базу моей невиновности», — сообщила партлидер суду.

На данный момент обвиняемая по 133 эпизодам мошенничества изучила 24 из 40 томов. По версии следствия, Бильгильдеева через свои компании продавала участки в коттеджных поселках с условием проведения коммуникаций, но обещаний не сдержала: ни газа, ни электричества, ни воды собственники не получили.