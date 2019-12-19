УНИКС в топ-16 Еврокубка сыграет в группе с «Галатасараем», «Монако» и «Ритас»

Стали известны соперники казанского УНИКСа в следующем раунде Кубка Европы.

В одной группе с подопечными Димитриса Прифтиса сыграют турецкий «Галатасарай», французский клуб «Монако» и «Ритас» из Литвы.

В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Группа E: "Виртус» (Италия), «Партизан» (Сербия), «Дарушафака» (Турция), «Тренто» (Италия).

Группа F: «Венеция» (Италия), «Брешия» (Италия), «Ольденбург» (Германия), «Промитеас» (Греция).

Группа G: УНИКС (Россия), «Галатасарай» (Турция), «Монако» (Франция), «Ритас» (Литва).

Группа H: «Уникаха» (Испания), «Андорра» (Испания), «Тофаш» (Турция), «Ховентуд» (Испания).

Напомним, накануне УНИКС обыграл турецкую «Дарушафаку» и вышел в топ-16 Еврокубка с первого места в группе.