УНИКС в топ-16 Еврокубка сыграет в группе с «Галатасараем», «Монако» и «Ритас»
Стали известны соперники казанского УНИКСа в следующем раунде Кубка Европы.
В одной группе с подопечными Димитриса Прифтиса сыграют турецкий «Галатасарай», французский клуб «Монако» и «Ритас» из Литвы.
В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.
Группа E: "Виртус» (Италия), «Партизан» (Сербия), «Дарушафака» (Турция), «Тренто» (Италия).
Группа F: «Венеция» (Италия), «Брешия» (Италия), «Ольденбург» (Германия), «Промитеас» (Греция).
Группа G: УНИКС (Россия), «Галатасарай» (Турция), «Монако» (Франция), «Ритас» (Литва).
Группа H: «Уникаха» (Испания), «Андорра» (Испания), «Тофаш» (Турция), «Ховентуд» (Испания).
Напомним, накануне УНИКС обыграл турецкую «Дарушафаку» и вышел в топ-16 Еврокубка с первого места в группе.СпортБаскетбол Татарстан
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