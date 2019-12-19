Агина Алтынбаева из РТ заявила, что полицейский «кинул» ее и детей, «как собак»

Многодетная мать из Татарстана, известная в интернете скандальными роликами с участием малолетних детей, заявила, что ее обманул полицейский. Женщину доставили в другой город вместе с тремя детьми и оставили там, не дождавшись окончания экспертизы.

Как пишет сама Алтынбаева на странице «ВКонтакте», следователь настоял, чтобы женщина явилась на психиатрическую экспертизу в Челнах. Алтынбаева попросила время, чтобы найти того, кто посидит с детьми, однако ей пообещали, что детей можно взять с собой — все семейство отвезут и доставят обратно.

По словам женщины, ее с детьми забрал участковый. В течение часа женщина находилась на экспертизе, отвечала на вопросы. В это время участковый предупредил ее, что уезжает.

«В итоге выхожу, а участкового и в помине нет. А тут еще и старший сын говорит ,что участковый оказывается сказал забрать остатки оставленных вещей в патрульной машине и зайти обратно. Сын так и сделал. И вы представляете да.... И участковый [...] (уехал) видимо в Мамадыш обратно. Он нас швырнул, как собак, оставив одних, типа, как хотите, так и добирайтесь обратно», — пишет Алтынбаева (орфография и пунктуация сохранены).

Женщина считает, что это часть морального давления на ее семью. Не рассчитывая на подобное, она не взяла с собой необходимую сумму денег, чтобы добраться до другого города. Семейству пришлось добираться домой на попутках.

Напомним, что против Алтынбаевой возбуждено два уголовных дела. Ранее она была вызвана на допрос следователями. Женщина отказалась давать показания, заявив, что на видео, где ребенок разгоняется до 130 км/ч, запечатлен не ее сын, хотя в интервью журналистам гордо признает обратное.