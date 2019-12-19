«Зенит-Казань» в гостях обыграл турецкий «Халкбанк»
Казанский «Зенит» в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов по волейболу обыграл турецкий «Халкбанк» (3:1).
Лучшим бомбардиром матча стал доигровщик «Зенита» Максим Михайлов, на счету которого 26 очков. У «Халкбанка» 18 очков в активе Метина Тоя.
Впереди у «Зенита» выходной, а затем подготовка к Финалу четырех Кубка России, который пройдет в Москве 25—26 декабря.
«Халкбанк» (Турция) — «Зенит-Казань» (Россия) — 1-3 (26:24, 23:25, 20:25, 22:25).
«Халкбанк»: Бахов (10), Гюнеш (4), Сеганов (4), Байрам (9), Чапкиноглу (8), Той (18) — стартовая шестерка, Дёне (либеро), Йэсылбудак (либеро), Чам (10), Орджун (0), Гёкгёз (8).
«Зенит-Казань»: Бутько (8), Нгапет (4), Лихошерстов (4), Соколов (21), Михайлов (26), Вольвич (12) — стартовая шестерка, Голубев (либеро), Кротков (либеро), Воронков (5), Алекно (0), Сурмачевский (0).СпортВолейбол Татарстан
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