Комитет сената США принял самые жесткие санкции против России

Комитет по международным делам сената США одобрил крупный антироссийский санкционный пакет, который предполагает санкции против российского госдолга, энергетических проектов и банков.

Так, санкции вводятся в частности, в отношении 24 сотрудников ФСБ, которые, по версии американской стороны, имеют отношение к инциденту в Керченском проливе. Помимо этого, комитет предлагает ввести санкции против лиц, инвестирующих в российские проекты, связанные с добычей сжиженного природного газа за пределами РФ.

Помимо этого, вводятся ограничения против банков, которые способствовали «вмешательству правительства РФ в демократические процессы в других странах». Список банков должен определить президент США (в первой версии был список из 8 конкретных госбанков во главе со Сбербанком и ВТБ).