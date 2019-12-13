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США сняли санкции с трех российских компаний

19:34, 13.12.2019
США сняли санкции с трех российских компаний
Фото: publicdomainpictures.net

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США исключило из санкционных списков три российские компании

Речь идет об ООО «Центр автообслуживания» (Курганская область), ООО «Вертикаль» и ООО «Юником» (оба — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра).

Санкции против них Министерство финансов США ввело 5 декабря. Тогда в список попали семь компаний из России, связанных с кибербезопасностью, а также против 17 человек. Там уточнили, что все те, кто попал в санкционный список, связаны с хакерской группой Evil Corp.

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