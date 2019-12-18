Свияжск вошел в число самых интересных малых российских городов по версии Forbes

Свияжск оказался в списке Forbes, посвященном самым интересным малым городам России.

Так, остров-град, по мнению издания, интересен тем, что здесь с 2014 года проходит театральная лаборатория «Свияжск АРТель», в которой принимали участие известные режиссеры: Штефан Кэги, Массимо Фурлан, Роман Феодори, Дмитрий Волкострелов, Всеволод Лисовский.

Помимо этого, поставленная в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» опера «Сны Иакова, или Cтрашно место» получила в 2019 году премию «Золотая маска».

Издание рекомендует посетить Свияжск для того, чтобы полюбоваться видом острова-града с корабля, познакомиться с историей храмов: от деревянной Троицкой церкви XVI века до храма начала XX века — собора Богоматери «Всех скорбящих Радости», поесть вкусные хачапури в грузинском кафе, а также посетить спектакли и кинопоказы фонда «Живой город».

Также в списке оказались город Южа и село Холуй, город Хвалынск и село Поповка, города Тотьма, Губаха, Железногорск и Кыштым.



Ранее татарстанский курорт «Свияжские холмы» попал в десятку лучших мест в России для катания на горных лыжах.

