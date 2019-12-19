Сегодня в Татарстане ожидается снег, туман, сильный ветер и до +4 градусов

В четверг, 19 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода. Утром и днем мокрый снег и дождь, в отдельных районах возможны метель и туман. На дорогах гололедица, местами сильная, на отдельных участках — снежные заносы.

Ветер юго-западный, западный 8—13 м/с, местами порывами до 18 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Температура днем составит от -1°С до +4°С. В Казани днем ожидается от +1°С до +3°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от 0°С до +2°С.

