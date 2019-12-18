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Минниханов выступил на форуме «Деловые партнеры Татарстана»

16:18, 18.12.2019
Минниханов выступил на форуме «Деловые партнеры Татарстана»
Фото: president.tatar.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов побывал на пленарном заседании форума «Деловые партнеры Татарстана». Он рассказал участникам о большой работе по консолидации татар в разных регионах России и за рубежом.

«Во время наших визитов в другие регионы России и за рубеж мы всегда стараемся встречаться с нашими соотечественниками. Обсуждаем волнующие темы, стараемся оказать поддержку в тех или иных вопросах. Очень важно поддерживать наши контакты, в том числе развивать деловые связи», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Он рассказал о четырех визитах президента РФ Владимира Путина в республику за прошедший год. Минниханов считает, что это говорит об особом внимании руководства страны к Татарстану.

Также президент РТ назвал республику домом участников форума. «Мы всегда вам здесь рады. Надеюсь, мы и дальше будем тесно сотрудничать», — заключил Минниханов.

ОбществоВласть Татарстан
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