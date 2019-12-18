Владимир Галузин: «В «Ак Барсе» все на высшем уровне, это топ-команда»

Новичок «Ак Барса» Владимир Галузин рассказал о своих впечатлениях от перехода в казанский клуб.

— Эмоции от перехода положительные. Все на высшем уровне. «Ак Барс» топ-команда, тут много говорить не надо.

— Уже ощутили для себя какую-то специфику работы с Дмитрием Квартальновым?

— Высокие скорости, все строго по заданию. Ничего такого сложного нет.

— Вам придется дебютировать за «Ак Барс» в старом дворце спорта. Как вам данная арена?

— Я здесь в детстве уже играл, маленько помню (смеется). А так, ничего не должно мне помешать. Все хорошо.

— Сегодня на льду вы работали с легионерами. Как взаимопонимание с иностранцами?

— Я неплохо понимаю английский, но не очень хорошо разговариваю на нем. Но думаю, что никаких проблем с этим не будет.

— Переход в «Ак Барс» для вас стал неожиданностью?

— В последнее время в Магнитогорске я уже не играл. Понимал, что что-то должно произойти, поэтому морально был готов.

— Впереди первое «зеленое дерби» для вас. Наслышаны уже об этом?

— Конечно, наслышан. Это будет дерби и мой первый матч за Казань. Думаю, эмоции будут зашкаливать. Посмотрим, увидим, — приводит слова Галузина корреспондент «Реального времени».