Владимир Галузин: «В «Ак Барсе» все на высшем уровне, это топ-команда»
Новичок «Ак Барса» Владимир Галузин рассказал о своих впечатлениях от перехода в казанский клуб.
— Эмоции от перехода положительные. Все на высшем уровне. «Ак Барс» топ-команда, тут много говорить не надо.
— Уже ощутили для себя какую-то специфику работы с Дмитрием Квартальновым?
— Высокие скорости, все строго по заданию. Ничего такого сложного нет.
— Вам придется дебютировать за «Ак Барс» в старом дворце спорта. Как вам данная арена?
— Я здесь в детстве уже играл, маленько помню (смеется). А так, ничего не должно мне помешать. Все хорошо.
— Сегодня на льду вы работали с легионерами. Как взаимопонимание с иностранцами?
— Я неплохо понимаю английский, но не очень хорошо разговариваю на нем. Но думаю, что никаких проблем с этим не будет.
— Переход в «Ак Барс» для вас стал неожиданностью?
— В последнее время в Магнитогорске я уже не играл. Понимал, что что-то должно произойти, поэтому морально был готов.
— Впереди первое «зеленое дерби» для вас. Наслышаны уже об этом?
— Конечно, наслышан. Это будет дерби и мой первый матч за Казань. Думаю, эмоции будут зашкаливать. Посмотрим, увидим, — приводит слова Галузина корреспондент «Реального времени».СпортХоккей Татарстан
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