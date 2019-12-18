Дмитрий Квартальнов: «Салават Юлаев» будет фаворитом в матче в Казани»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился ожиданиями от матча против «Салавата Юлаева».

— Насколько команда готова к самому принципиальному сопернику — «Салавату Юлаеву»?

— Была пауза, ребята отдохнули, кроме тех, кто был в национальных сборных. Кто-то позже включился, кто-то сразу. В общем-то, надеюсь, что мы готовы.

— Что вы испытываете, выйдя вновь на лед старого Дворца спорта, где играли еще в бытность игроком?

— Это уже давно было, конечно, есть ностальгия. Но это старый дворец, построен давно, ребята, наверное, привыкли к более комфортным условиям. Ну что есть, то есть. Что касаемо площадки, то она здесь немного пошире, отскок от борта немного иной, да и лед другой. Но опять же, мы в равных условиях с соперником.

— На что обращали внимание при подготовке к «Салавату Юлаеву»?

— Посмотрели их вчерашнюю игру, и они, скорее всего, будут фаворитами в нашем матче. Они уже сыграли, вошли немного в тонус, а у нас был большой перерыв. Но это дерби, мы будем отталкиваться от того, как сыграем сами. Последний матч с «Авангардом» мы сыграли не очень. Думаю, что будет интересная игра, мы сделаем некоторые коррективы у себя. Примем решение по составу и начнем играть.

— Как самочувствие Тимура Билялова, который пропустил матчи сборной на Кубке Первого канала?



— Завтра начнет Адам Рейдеборн, а там будет видно, — приводит слова Квартальнова корреспондент «Реального времени».