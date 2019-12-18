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В «Сафмаре» отрицают обыски у миллиардера Михаила Гуцериева

11:56, 18.12.2019
В «Сафмаре» отрицают обыски у миллиардера Михаила Гуцериева
Фото: russneft.ru

Промышленно-финансовая группа (ПФГ) «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева отрицает информацию об обысках в доме и офисах миллиардера.

«Это неправда, не соответствует действительности», — приводит ТАСС слова представителя холдинга.

Ранее проект «База» сообщил об обысках в бизнес-центре на Новослободской улице, где располагается компания «Форте Инвест», которой руководит сын Гуцериева Саид. Издание Mash утверждает, что обыски связаны с делом о контрабанде 130 тысяч тонн нефти.

Напомним, в апреле 2019 года в телеграм-каналах сообщали о бегстве Гуцериева из России. Однако эту информацию также опровергли в «Сафмаре».

Бизнес
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