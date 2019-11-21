АСВ направит на выплаты кредиторам «Татфондбанка» дополнительные 1,6 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о направлении на выплаты кредиторам «Татфондбанка» дополнительной суммы в 1,64 млрд рублей. Таким образом планируется довести долю погашенных требований до 40,27%.
Также на сайте агентства сообщается, что заседание Арбитражного суда РТ по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 10 февраля 2020 года.
Напомним, что размер требований кредиторов «Татфондбанка» превысил 150 млрд рублей.ЭкономикаБанки Татарстан
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