«Яндекс» рассказал, какие темы интересовали казанцев в 2019 году

Поисковик «Яндекс» опубликовал рейтинг наиболее популярных тем уходящего года. В рейтинге поисковых запросов лидируют мировой чемпионат WorldSkills-2019, выборы в Госсовет Татарстана и запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» в Казани.

По данным пресс-службы «Яндекса», первая пятерка самых популярных запросов в РТ выглядит так:

чемпионат WorldSkills, выборы в Госсовет Татарстана, запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» в Казани, массовое избиение подростка в Казани, гибель двух подростков в Альметьевске.

В России же тройка наиболее популярных запросов состоит из выборов на Украине, пожара в соборе Парижской Богоматери и протестных митингов в Москве.

Среди известных людей россияне чаще всего искали информацию о президенте Украины Владимире Зеленском, геймдизайнере Хидео Кодзиме и экоактивистке Грете Тунберг. В Татарстане пятое место в топе заняла бы актриса Кристина Асмус, тогда как на федеральном уровне это место заняла певица Билли Айлиш.

Тройка запросов о скончавшихся знаменитостях включает в себя Юлию Началову, Децла и Сергея Доренко. По республике в топе запросов известный казанский журналист Алексей Кулешов.

Среди спортивных событий наибольший интерес вызвали бои Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье, Федора Емельяненко с Райаном Бейдером и Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым. Республиканский рейтинг на третье место вынес хоккейные матчи «Ак Барса» с «Авангардом».

В рейтинге песен лидируют «Пчеловод» рэпера RASA, а также композиции «Зацепила» и «Алкоголичка» от Артура Пирожкова. Казанцы же на третье место вывели песню Лэйны «Малай на белом барсе».