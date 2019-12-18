Минниханов подведет итоги голосования о выходном дне 31 декабря сегодня

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня подведет итоги опроса в Instagram по поводу того, делать ли 31 декабря в республике выходным.

Всего к настоящему моменту проголосовали уже более 90 тыс. человек. За выступили 89%, против — 11%.

Ранее официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова объяснила, что объявлять последний день года выходным нецелесообразно с экономической и практической точек зрения.