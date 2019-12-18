Бурмистров может пропустить матч с «Ак Барсом» из-за травмы

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров может пропустить матч команды против казанского «Ак Барса», сообщил главный тренер уфимцев Николай Цулыгин.

— Есть понимание, какой состав поедет на Кубок Шпенглера? Нет желания отправить в Давос не основной состав, как вы сделали это год назад в последней выездной серии регулярки?

— Мы не знаем, кто будет следующий матч играть. Три травмы — Хохряков, Бурмистров, Маннинен. К ним добавляем Солодухина и Сергеева. Кто будет здоров — тот поедет, — сказал Цулыгин.

Напомним, Бурмистров является воспитанником казанского хоккея. Он трижды выступал за «Ак Барс», а по ходу прошлого сезона в результате обмена перешел в состав «Салавата Юлаева».

Матч против «Ак Барса» состоится завтра в Казани в старом Дворце спорта, начало встречи в 19.30 по мск.